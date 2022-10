Covid, spunta una nuova variante: "Xbb è la peggiore scoperta finora"

17 ottobre 2022 a

Spunta una nuova variante Covid. E' stata chiamata Xbb (almeno per ora). Dopo l'inizio dell'impennata autunnale nei contagi e nei ricoveri, un'altra brutta notizia sul fronte della pandemia e stavolta addirittura più allarmante. L'ultima variante è stata isolata a Singapore, dopo che gli infettati sono aumentati in maniera notevole nel giro di poco tempo. La mutazione allarma gli esperti che l'hanno addirittura definita "la peggiore forma di virus scoperta finora". I vaccini utilizzati all'inizio della produzione non sarebbero efficaci contro la variante, funzionerebbero, invece, quelli bivalenti realizzati da Pfizer e Moderna. Il Daily Beast riporta le dichiarazioni di Amesh Adalja, punto di riferimento della salute pubblica del Johns Hopkins Center for Health Security: "È probabilmente la variante più evasiva dal punto di vista immunitario e pone problemi per gli attuali trattamenti a base di anticorpi monoclonali e la strategia di prevenzione". Peter Hotez, esperto di sviluppo di vaccini presso il Baylor College, ha spiegato che tenersi aggiornati sui booster è "la cosa più efficace che si può fare in preparazione di ciò che potrebbe accadere". Concetto ribadito anche da James Lawler, esperto di malattie invettive del Centro medico dell'Università del Nebraska: "Il fattore più importante è solo che le persone ricevano un richiamo più recente", ha spiegato al

