Rita Calore, come è morta la mamma di Stefano Cucchi. L'annuncio su Fb dell'avvocato Anselmi

La mamma di Stefano Cucchi - il giovane ucciso il 22 ottobre 2009 mentre era sottoposto a custodia cautelare - è morta. Ad annunciarlo, con un post su Facebook, l'avvocato Fabio Anselmo, legale che ha seguito la famiglia Cucchi nei processi per la morte del giovane: "Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni e Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia". La donna nel 2019 aveva scoperto di essersi ammalata: "Pensavo fosse la sciatica che mi porto dietro da anni. Quello che è successo a me non è nulla rispetto a quello che hanno fatto a Stefano. Che sarà mai portare il busto, fare la chemio, i raggi?" disse in un'intervista rilasciata tempo fa a Repubblica.

