Gualdo Tadino, il Comune prepara cura speciale per due alberi secolari

Salvatore Zenobi 16 ottobre 2022 a

a

a

Due ultracentenari si rifanno il look. Non si tratta di due persone ma di due alberi monumentali, inseriti nel registro regionale delle piante sottoposte a particolare cura. Infatti, una convenzione tra il comune di Gualdo Tadino e l’Agenzia forestale regionale umbra (Afor) garantirà la manutenzione, la potatura e la pulizia delle due piante monumentali della città.

Gasdotto Sulmona-Foligno in cinque comuni dell'Umbria: maxi stazione a Colfiorito

Ci sono, infanti, anche due alberi gualdesi in quelli sottoposti dall’Afor a studi, progetti e indagini finalizzate alla tutela e alla salvaguardia di questi monumenti viventi. Si tratta del bagolaro di Santa Margherita e della Roverella che si trova nel quartiere Biancospino, nel vocabolo Case Pomaiolo in via Jessup. Inoltre l’accordo tra Comune e Afor garantisce gli interventi necessari alla cura delle due piante. Il bagolaro, un Celtis australis l., di piazza Santa Margherita – ultimo ricordo insieme all’omonima chiesa del convento che sorgeva in quello spazio - è un albero con oltre duecento anni di vita, che all’altezza di 1,30 metri misura un diametro di 425 centimetri per un’altezza complessiva di oltre venti metri.

A pagamento i parcheggi in piazza Martiri della Libertà

Anche la ultracentenaria roverella del vocabolo Pomaiolo – la zona dove si ergeva l’antica basilica di San Benedetto prima di essere portata nel XIII secolo all’interno della città appena eretta – rientra tra gli alberi monumentali sottoposti a vincoli. Si tratta di una Quercus pubescens willd che all’altezza di 1,30 metri misura 380 centimetri di diametro con una altezza complessiva che supera i 20 metri. L’Afor ha centomila euro per l’attuazione, previo accordo con le amministrazioni comunali interessate, di azioni puntuali, mirate e pianificate volte alla valorizzazione e al recupero delle funzionalità degli alberi monumentali per garantirne la massima longevità.

Rincari luce, Comuni al collasso. Presidente Anci Toniaccini: "Natale senza luminarie è una scelta di buon senso"

L’Agenzia forestale regionale — nell’ambito di questo finanziamento - deve procedere alla valutazione dello stato fitosanitario e della stabilità di questi alberi monumentali, tra cui appunto anche il bagolaro di Santa Margherita e la quercia di vocabolo Pomaiolo. Sarà anche realizzata una cartellonistica diagnostica ed informativa. Il servizio tecnico dell’Afor è finalizzato a condurre indagini di stato e stabilità e individuare progetti specifici riguardanti interventi dendrochirurgici, di potatura e sul sito limitrofo gli alberi monumentali. Sarà redatta anche la progettazione grafica e curata la definizione dei contenuti dei cartellini diagnostici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.