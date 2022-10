Roma, stella a 5 punte contro La Russa. Meloni: “Clima d'odio. Noi lavoriamo per unire la Nazione”

15 ottobre 2022 a

Indagini della Digos sono in corso sulle scritte contro il neopresidente del Senato, Ignazio La Russa, comparse sulle serrande della sede di Fratelli d’Italia nel quartiere Garbatella a Roma. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La scritta - "La Russa Garbatella ti schifa! - è stata cancellata nel pomeriggio. La frase riporta inoltre una stella a cinque punte firmata Antifa.

"Le prime parole di Ignazio La Russa come presidente del Senato sono state quelle di un uomo che conosce bene il peso delle Istituzioni e che farà di tutto per rappresentare con imparzialità e autorevolezza la seconda carica dello Stato. Eppure diversi esponenti politici hanno deciso di renderlo un bersaglio, come persona e per le sue idee, rinfocolando un clima d’odio, già ben alimentato durante una campagna elettorale costruita sulla demonizzazione dell’avversario politico" scrive in un post il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sulle scritte di minaccia al presidente del Senato Ignazio La Russa. "E così, accade che in una sede di Fratelli d’Italia compaia una scritta contro di lui, firmata con la stella a 5 punte, chiaro riferimento ad anni drammatici che non vogliamo rivivere. Il nostro impegno sarà per unire la Nazione, non per dividerla come sta tentando di fare qualcuno. Spero che il senso di responsabilità della politica prevalga sull’odio ideologico, perché l’Italia e gli italiani devono tornare a correre, insieme" ha aggiunto.

"Qualcuno avvisi Enrico Letta che la campagna elettorale è finita e che i cittadini hanno scelto, premiando il centrodestra e Fratelli d’Italia e bocciando sonoramente il Pd". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, in una nota. "Oggi il segretario dem, come accaduto in campagna elettorale, all’estero, da Berlino, getta fango sull’Italia parlando, riguardo le presidenze di Camera e Senato, di scelte che confermano le preoccupazioni in Europa e di una logica perversa dietro queste nomine. Non una parola sulle gravissime minacce ad Ignazio La Russa, ma l’ennesima dimostrazione di voler continuare ad alimentare un clima di scontro e di contrapposizione. Un atteggiamento irresponsabile che conferma la chiusura e il ritardo del Pd e della sua classe dirigente, lontani dal Paese e dagli italiani che con il loro voto hanno chiaramente detto a quale parte vogliono affidare il governo per i prossimi cinque anni, a quella di Giorgia Meloni e del centrodestra e di un’Italia che riprenda il proprio cammino", afferma Malan.

