Terremoto di magnitudo 4.4 davanti alla costa di Catanzaro. Paura e scuole chiuse

Terremoto nella notte in Calabria. Un sisma di magnitudo 4.4 è avvenuto nella zona della Costa Ionica Catanzarese (Catanzaro), ed è stato avvertito intorno all’una di notte di oggi giovedì 13 ottobre.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma e ha avuto ipocentro a 36 km di profondità ed epicentro in mare in prossimità di Catanzaro Lido. La scossa, che al momento non avrebbe causato danni o feriti, è stata avvertita dalla popolazione che è scesa in strada.

Paura e scuole chiuse. «Nel confermare che fino a questo momento non si registra alcun danno a cose o persone correlato alla scossa di terremoto avvenuta alle 00,44 della magnitudo 4.4, comunico di aver deciso la chiusura per la giornata di oggi delle scuole di ogni ordine e grado, in via precauzionale, e al fine di valutare eventuali criticità nelle strutture».

E' quanto scrive su Facebook il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. «Fino a questo momento non abbiamo notizie di danni a cose o persone. La paura ovviamente è stata tanta ma voglio rassicurare tutta la città. - scrive ancora - Polizia locale, Vigili del fuoco, Protezione civile e Amministrazione sono in stato di allerta e stanno monitorando la situazione».

