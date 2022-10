Città di Castello, trasloca il mercato settimanale

13 ottobre 2022 a

L'autunno a Città di Castello è sempre molto caldo in termini di manifestazioni la cui presenza nel centro storico costringe ad alcune importanti modifiche al traffico e alla disposizione del mercato settimanale. Mercato che sarà trasferito talvolta in piazza Garibaldi, altre volte all'Ansa del Tevere mentre il capolinea degli autobus in quei giorni trasloca alla stazione.

Ad annunciare nel dettaglio le modifiche - che partono da oggi mentre sono in allestimento le strutture per ospitare Altrocioccolato - è l'assessore al commercio Letizia Guerri insieme al presidente regionale della Federazione italiana venditori ambulanti Mauro Fortini nell’anticipare che fino al 3 novembre il mercato settimanale del giovedì e del sabato si sposterà provvisoriamente a piazzale Enrico Ferri per consentire lo svolgimento delle manifestazioni autunnali in programma nel centro storico: la mostra mercato del Fumetto, il 15 e il 16 ottobre; Altrocioccolato, dal 21 al 23 ottobre; la 42° mostra mercato nazionale del Tartufo Bianco, dal 29 ottobre al primo novembre. A trasferirsi saranno anche il mercatino agroalimentare del martedì, che verrà ricollocato nell’area sommitale di piazza Gabriotti, davanti ai giardini del Cassero, e Retrò, che per le edizioni di ottobre e novembre si svolgerà in piazza Garibaldi e nelle aree limitrofe. Nessuno spostamento, invece, per gli ambulanti del mercato ortofrutticolo, che continueranno a esporre nel parcheggio Raniero Collesi del rione Prato.

“Il mercato settimanale è un appuntamento centrale della vita di comunità tifernate e dell’Altotevere – hanno detto - per questo sposerà le manifestazioni pubbliche che caratterizzeranno l’autunno a Città di Castello, a cui sarà unito da un ideale fil rouge, un valore aggiunto nell’offerta ai visitatori che si daranno appuntamento nel centro storico di Città di Castello in questo ottobre davvero ricco di grandi eventi e buoni motivi per vivere la nostra città”, sottolinea Guerri, nel ringraziare “tutti gli operatori che garantiscono la continuità di una delle tradizioni della nostra comunità che teniamo molto a custodire e valorizzare”.

