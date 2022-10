Osimo, uccisa di botte in casa: arrestato il marito marocchino. L'imam: "Famiglia tranquilla"

11 ottobre 2022 a

Tragedia nelle Marche a Osimo, in provincia di Ancona, dove una donna è stata uccisa in casa, a botte, dal marito marocchino che è stato arrestato dai carabinieri. «Si chiamava Ilaria Maiorano, siamo andati a scuola alle elementari insieme.

Una donna splendida, sempre sorridente, ma dal carattere fragile», dice a LaPresse Simone Pugnaloni, sindaco di Osimo, in provincia di Ancona, dove la 41enne è stata trovata morta nella sua abitazione, uccisa a botte. Il primo cittadino del paese marchigiano è lì sul posto. «Sto aspettando le autorità giudiziarie, mi è stato chiesto di mantenere il più stretto riserbo sulla vicenda». «Le nostre famiglie si conoscono da sempre. Il padre, scomparso recentemente, era un finanziere. Ogni tanto incontravo la madre di Ilaria - spiega il sindaco - ma non mi ha mai accennato a problemi particolari».

La donna uccisa «apparteneva alla nostra comunità. Si chiamava Ilaria ed era una brava persona. Ci è stato detto che è stata trovata morta a casa sua. Portava sempre i suoi due bambini in moschea, L’ultima volta l’ho vista ieri alle 18», ha affermato sempre all'agenzia LaPresse l’imam della Moschea di Osimo, in provincia di Ancona . «Era una bella famiglia, il marito Tariq ogni tanto veniva in moschea con lei. È amico dell’imam della comunità islamica», ha raccontato. L'uomo era agli arresti domiciliari, secondo quanto si apprende, per una questione di droga. La donna era madre di due bambine.

