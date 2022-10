Cingolani: "Sul gas Paese in sicurezza, inverno tranquillo. Problema prezzi"

11 ottobre 2022 a

"Il Pnrr marcia senza perdere nemmeno un giorno, la stagione invernale credo sarà tranquilla, gli stoccaggi hanno superato il 90%". Così il ministro alla Transizione ecologica Roberto Cingolani, intervistato da Luciano Fontana ai Green Talk di Rcs Academy, illustrando la situazione del Paese sul fronte gas. Il problema quindi non è la quantità - su cui siamo ’in sicurezza - ma i prezzi, che, «in un’economia diversa sono cose diverse», ha spiegato il ministro.

"Per me sicuramente è la fine" dell’esperienza in un ruolo di governo "perché penso ci sia un tempo per i tecnici e un tempo, che credo sia giunto, in cui il Parlamento si deve riappropriare delle sue prerogative e fare le sue scelte politiche. Io credo di aver fatto quello che potevo, ce l’ho messa tutta, probabilmente non sarà stato abbastanza ma credo che il mio tempo da questo punto di vista sia finito", ha affermato il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani al Green Talk di Rcs Academy - Corriere della Sera.

