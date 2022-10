Città di Castello, il Comune taglia la Tari per le famiglie in difficoltà

10 ottobre 2022 a

a

a

Famiglie in difficoltà, arriva una mano anche dal Comune. Ad annunciare il bando attraverso il quale le famiglie aventi diritto potranno richiedere di essere ammesse al beneficio dei rimborsi per la tassa sui rifiuti sono stati gli assessori Benedetta Calagreti e Mauro Mariangeli.

Baby gang infastidisce clienti del centro commerciale



“Con l’ultima variazione di bilancio approvata lunedì in consiglio comunale – hanno spiegato - abbiamo aggiunto 30 mila euro ai 20 mila già previsti per le famiglie tifernati in difficoltà con il pagamento della Tari: per non arretrare di un passo nel sostegno ai cittadini, il Comune metterà sul piatto 50 mila euro di risorse proprie per confermare questo fondamentale intervento sociale, la stessa somma già stanziata nel 2021 quando però lo stato era intervenuto con un contributo per il Covid che quest’anno non c’è più”. Come l’anno scorso, l’agevolazione per le utenze domestiche sarà erogata sulla base delle condizioni reddituali e sarà rivolta a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che risultino contribuenti della Tari.

Caro bollette, mamma di 5 figli racconta: "Con due stipendi non arriviamo più a fine mese"

“Siamo consapevoli che la coesione sociale di una comunità non può prescindere dall’attenzione per i cittadini più vulnerabili, che devono trovare una porta sempre aperta da parte dell’amministrazione comunale”, sottolineano Calagreti e Mariangeli. Anche perché, crescono le famiglie povere in Altotevere, come dimostrano anche le attività della Caritas diocesana di Città di Castello, coordinata dal direttore Gaetano Zucchini. Per i responsabili, infatti, sono aumentati i soggetti italiani che si rivolgono alla struttura in piazza del Garigliano sia per mangiare che per ricevere un aiuto nel pagare le bollette o l'affitto. Una stima, ancora parziale, parla di circa 200 famiglie che vengono aiutate nella gestione della casa, la maggior parte proprio altotiberine.

Sì al piano di razionalizzazione degli ospedali regionali: la mappa delle riconversioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.