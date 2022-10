Piera Maggio, chi è: diciotto anni fa la sparizione di Denise Pipitone. La mamma ha scritto un libro

09 ottobre 2022 a

Ospitata particolare a Verissimo, il salotto televisivo di Canale5 in onda nel weekend. Nella puntata di oggi - domenica 9 ottobre - Silvia Toffanin intervisterà in esclusiva Piera Maggio, in uscita con il libro Denise – Per te, con tutte le mie forze.

Diciotto anni dal giorno della scomparsa di Denise Pipitone. Le commoventi parole del padre

La sparizione di Denise Pipitone è un fatto di cronaca conosciutissimo e relativo a una minore italiana avvenuto l'1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, quando la bambina, che all'epoca aveva quasi quattro anni, scomparve mentre si trovava nei pressi della casa della nonna materna. Denise - nata dalla relazione tra Piera Maggio e Pietro Pulizzi, ma risultante all'anagrafe come figlia legittima di Tony Pipitone all'epoca sposato con Piera Maggio e all'oscuro di non essere il vero padre della piccola - scomparve da Mazara del Vallo. L'ipotesi investigativa sviluppatasi attraverso gli anni indica come causa della sparizione il rapimento, gestito tramite un passaggio di staffetta tra diversi soggetti tuttora anonimi, sia il giorno stesso, sia successivamente, che aveva come obiettivo quello di far perdere le tracce della bambina.

Il pm che indagò sulla scomparsa di Denise: "Quel giorno a Mazara telefonate tra sim attivate a Terni"

Fin dalle prime battute del giallo, Denise Pipitone è stata al centro di numerose segnalazioni di presunti avvistamenti e il primo, forse unico caso potenzialmente concreto, riguarda la testimonianza di una guardia giurata che filmò una bambina molto somigliante a Denise a Milano, in compagnia di un gruppo di nomadi, nell’ottobre 2004. Un mese dopo la sparizione. Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori di Denise Pipitone, non si sono mai arresi e continuano a lottare per avere verità e giustizia. La madre della piccola di Mazara del Vallo ha sempre sostenuto di cercarla “viva”, non avendo alcuna prova di un infausto epilogo sulla sua sorte. Ancora oggi il caso resta uno dei misteri più grandi della cronaca italiana.

