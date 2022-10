Forbes, Margaritelli tra i 100 top manager: è al vertice di Listone Giordano

Sabrina Busiri Vici 08 ottobre 2022 a

Rispetto, umiltà ed equilibrio fra uomo-natura. Sono i tre valori che Andrea Margaritelli elenca per definire la sua mission professionale. Cinquantadue anni, brand manager di Listone Giordano (Gruppo Margaritelli) e presidente della Fondazione Guglielmo Giordano, è stato inserito nella prestigiosa lista dei migliori 100 manager italiani del 2022 dalla rivista Forbes.

La cura nel legame fra impresa e natura è tra le motivazioni del riconoscimento. Il gruppo Margaritelli nasce infatti nel settore delle traverse ferroviarie e poi cresce nella produzione dei pavimenti in legno (con il marchio Listone Giordano), proseguendo in parallelo nella promozione della cultura attraverso la Fondazione.

Andrea Margaritelli, come ha accolto la notizia di Forbes?

Con molta umiltà. E con la consapevolezza che in realtà è un riconoscimento indirizzato a un gruppo, ovvero a una famiglia e a un largo team di collaboratori. E’ l’insieme, quindi, a essere stato identificato come meritevole. Sono certo che senza un’azione corale non si potrebbe fare nulla.

Il Gruppo Margaritelli ha compiuto 150 anni. Un’impresa che mantiene il carattere familiare con orgoglio. A che generazione siete arrivati?

E’ appena entrata la quinta, con l’ingresso del figlio di mio fratello. In azienda siamo comunque 630 persone legate da un fortissimo rapporto personale.

Come si mantiene la specificità di impresa familiare in una dimensione globale come la vostra?

Ogni passaggio generazionale è avvenuto con molta armonia e fluidità. Questo perché abbiamo operato per far convivere da un lato i valori dei padri, esperienza e tradizione, dall'altro quelli dei figli, portatori di innovazione. La generazione precedente non ha fatto del proprio bagaglio un limite per tarpare le ali alla nuova e, dall’altra parte, c’è stato molto rispetto.

Impresa familiare con radici ben piantate in Umbria. Cosa rappresenta il territorio?

Un valore imprescindibile. Da queste radici siamo poi andati nel mondo. Da un punto di vista produttivo oggi operiamo in Italia e in Francia e da un punto di vista di distribuzione tocchiamo oltre 60 Paesi.

C’è un rapporto stretto fra la misura del suo essere manager e il legno come prodotto centrale nella sua attività?

E’ il prodotto che per antonomasia racchiude tutti i valori che mi stanno a cuore. Al legno, alle foreste è affidato il futuro del Pianeta. Il messaggio dello scienziato Stefano Mancuso, durante i Green days a Perugia, è stato: 'piantate alberi come se non ci fosse un domani'. Da qui l’invito a interrare mille miliardi di alberi. Noi questo tipo di attività l’abbiamo iniziata 100 anni fa.

Racconti…

La nostra famiglia ha l’abitudine di piantare una intera foresta ogni generazione secondo la tradizione umbra di piantare alberi alla nascita di un figlio. L’ha fatto mio nonno negli anni Venti, a San Venanzo. L’ha fatto mio padre, a Città della Pieve nel 1969. L’abbiamo fatto noi figli, sempre nel bosco di Piegaro e Città della Pieve, nel 1999 piantando 22 mila piante di Rovere che oggi sono querce di 23 anni.

Parliamo di lei. Da bambino, quando la maestra chiedeva cosa volesse fare da grande, lei cosa rispondeva?

</CF>Il gelataio. La motivazione è che sono particolarmente goloso. Mi sembrava meraviglioso avere a disposizione tutti i gusti del mondo.

Nella sua attività il confine tra lavoro e vita pratica riesce a definirlo?

E’ molto sottile. Non perché il primo invada il secondo ma perché si è portati a sfumare i confini in un’attività come la nostra. Si lavora molto e le soddisfazioni tornano, si incontrano persone meravigliose, nelle ore di lavoro riesco pure a soddisfare molte mie passioni.

Qual è la leva che l'ha mosso di più nel suo percorso professionale?

La curiosità unita a una forte vocazione agli spazi aperti, al rapporto con la natura.

A volte si è sentito di dover sottostare a condizionamenti?

Dai nostri padri siamo stati lasciati completamente liberi nel ricambio generazionale. Nessuno è stato indirizzato a un percorso. C’è, infatti, chi ha fatto scelte diverse dall'azienda.

Impresa e cultura. Dopo i Green days a Perugia, altri progetti?

Sì. Al seme, seed in lingua inglese, abbiamo deciso di dedicare uno dei più grossi sforzi culturali. Si tratta di una manifestazione che si terrà a primavera 2023 fra Perugia e Assisi sui temi della sostenibilità umana.

Seed, seme. In che consisterà l'iniziativa?

Non posso spoilerare, ma il concetto di seme mi sta a cuore. Perché in esso è racchiusa sia la memoria, in quanto contenitore del patrimonio genetico, sia il futuro, ciò che sarà.

