Perugia, tornano i baracconi con tutte le giostre più attese: date e orari

Oggi l'inaugurazione a Pian di Massiano

08 ottobre 2022 a

a

a

Tornano a Perugia i tanto attesi Baracconi. L’inaugurazione del luna park si tiene oggi sabato 8 ottobre alle 15 alla presenza dell’assessore alla sicurezza del Comune di Perugia Luca Merli e di Vincenzo La Scala, in rappresentanza dei giostrai.

I Baracconi rimarranno nell’area di Pian di Massiano da oggi al 6 novembre, salvo proroga di una settimana, con i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 24, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 24. I giostrai quest’anno sono costretti a fare i conti col caro bollette. E non solo: una determina dirigenziale a palazzo dei Priori ha fissato il contributo che dovrà essere pagato al Comune dagli operatori del Luna park per fruire dell'area attrezzata: 0,088 euro al metro quadrato per ogni giorno di permanenza. In leggero aumento rispetto al 2021, allora il canone venne stabilito a 0,087 euro.

Per quanto riguarda le attrazioni c'è un ritorno di tutte le giostre, compreso lo storico Tagadà, dopo il contenimento adottato durante gli anni della pandemia. Tra le attrazioni sono previsti anche 16 stand di cibo: quattro padiglioni gastronomici, dieci tra banchi dolci e banchi semi e due banchi crepes.

Torna il Luna park. Arrivati i primi baracconi. I giostrai: "In ginocchio per l'aumento della luce"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.