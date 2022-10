Covid, Ricciardi: "Nuova ondata in arrivo, parte italiani impreparati"

Christian Campigli 07 ottobre 2022 a

L'autunno, in modo per altro ancora timido, si sta affacciando nella vita degli Italiani e come per magia torna l'incubo del Covid. La pandemia che, durante questa estate i nostri connazionali credevano di aver definitivamente sconfitto, pare essere ancora con noi. Nonostante l'obbligo di green pass e mascherine siano solo un lontano ricordo.

“Sta partendo una nuova ondata pandemica di Coronavirus che purtroppo troverà in larga parte gli italiani impreparati perché molti soprattutto anziani non si sono vaccinati con la quarta dose e quindi di fatto non sono protetti contro la malattia grave”. Non usa mezze misure Walter Ricciardi, docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma, ospite questa mattina di Rai Radio Uno..

“Sarebbe opportuno che tutti facessero la quarta dose, però per i soggetti fragili per età o patologia è veramente una questione di sopravvivenza”. Lo scienziato ha poi spiegato che un aumento della mortalità è pressoché certa. “Meno del 30% degli ultra 80enni è vaccinato con la quarta dose. Domina ancora Omicron - avverte il medico - ma ci sono delle sottovarianti e una ha il vantaggio del 10%, significa che ha un po' più di contagiosità. L'impatto sugli ospedali non sarà quello drammatico degli anni passati, ma un impatto forte sicuramente l'avrà. È un'onda non uno tsunami”, conclude Ricciardi. La speranza è che, queste nefaste previsioni, possano non corrispondere completamente al nostro prossimo futuro.

