L'uomo barricato in casa con il figlio di 4 anni si arrende: sarà arrestato. Il piccolo sta bene

06 ottobre 2022 a

a

a

L'uomo barricato in casa con il figlio di 4 anni a Roncadelle, in provincia di Brescia, ha aperto la porta ai carabinieri. Il bambino sta bene. Sono andate avanti per ore le trattative tra il padre, separato, che ha aggredito l'assistente sociale rifiutandosi di lasciare il bambino al termine di un incontro protetto a Rodengo Siano. L'uomo è poi fuggito nell'abitazione di Roncadelle dove si è barricato all'interno con il piccolo. con cui è stato per ore. L'uomo sarà arrestato. Lo ha confermato all'Agenzia LaPresse il procuratore capo di Brescia, Francesco Prete, che si è allontanato dall'abitazione dopo che il piccolo era stato liberato. L'ipotesi è quella di sequestro di persona dal punto di vista tecnico, anche se non si esclude che potrebbe essere contestualizzata rispetto ai fatti. Saranno vagliati anche gli episodi avvenuti prima che l'uomo si chiudesse in casa, come la presunta aggressione dell'assistente sociale durante la visita protetta. Il bimbo sta bene.

Barricato in casa con il figlio, tratta con i carabinieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.