Meteo, ancora bel tempo e temperature quasi estive nel weekend

Il caldo anomalo continua e sarà così ancora per qualche giorno, poi le cose potrebbero cambiare. E' l'estrema sintesi delle provvisioni meteo per il prossimo weekend e i giorni successivi. Gli esperti di 3bmeteo.com, spiegano che "un vasto campo di alta pressione abbraccia tutta l'Europa centrale e meridionale e ingloba anche l'Italia, determinando una fase stabile e in gran parte soleggiata dal clima molto mite. Tuttavia la stasi anticiclonica è causa della formazione di alcune nebbie o nubi basse". A favorire le foschie il rientro di "correnti orientali" ma "si tratta comunque di nuvolosità innocua che insisterà di giorno in particolare sulla fascia pedemontana alpina, pur diradandosi parzialmente con l'azione del sole". Sia oggi, giovedì 6 ottobre, che domani venerdì 7, l'Ottobrata dalle temperature alte continuerà. Sono previsti tempo stabile e cielo in gran parte sereno, a parte qualche eccezione. Le temperature, spiega ancora 3bmeteo.com, "non subiranno variazioni particolari e si manterranno sempre molto miti per il periodo su tutta Italia, con punte di 26/27°C su tratti del Sud e delle isole maggiori e di 24/25°C in Val Padana e sulle zone interne del centro Italia". La situazione dovrebbe rimanere stabile anche nel corso del weekend, anche se la nuvolosità inizierà a intensificarsi sulle Alpi. La situazione potrebbe variare a martire da martedì 11 ottobre, quando stando alle previsioni potrebbe tornare la pioggia in buona parte del Paese. Ma si tratta di previsioni che possono subire aggiustamenti, visto che siamo ancora a diversi giorni di distanza.

Arriva l'Ottobrata, nuova ondata di bel tempo. Poi cambia tutto

