Barricato in casa con il figlio, tratta con i carabinieri

Sono in corso le trattative tra le forze dell'ordine e un uomo che si è barricato in casa con il figlio, nel Bresciano. I due sono all'interno dell'abitazione da ieri pomeriggio, nel territorio del comune di Roncadelle. L'uomo, separato, ha aggredito l'assistente sociale rifiutando di lasciare il piccolo al termine di un incontro protetto a Rodengo Siano. E' poi fuggito nell'abitazione di Roncadelle dove è barricato con il bambino. Il piccolo sta bene ed ha parlato al telefono con i carabinieri, ma il babbo ha chiesto ancora tempo prima di restituirlo agli assistenti sociali. L'uomo ha precedenti penali per violenza domestica.

