Insegnante arrestato, è accusato di aver molestato una bambina di 11 anni

La Polizia ha arrestato un docente di scuola media accusato di violenza sessuale su una minore. E' accaduto a Caltanissetta. Avrebbe abusato del ruolo di insegnante in una scuola statale per avvicinare in più occasioni una ragazzina di 11 anni alla quale avrebbe pronunciato frasi inopportune e toccato il seno. A emettere la misura cautelare è stato il gip del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della Procura. Secondo la Polizia “la ragazzina lo scorso giugno ha trovato la forza di raccontare quanto accaduto a una sua insegnante, che avrebbe riferito alla vice preside, ma tali confidenze non hanno sortito alcun effetto”. La vittima si è quindi rivolta ai propri genitori che hanno immediatamente denunciato i fatti alla Squadra Mobile. Gli investigatori hanno ascoltato diversi minori che avevano ricevuto le confidenze di quanto accaduto alla loro compagna, i quali hanno riferito anche di altri comportamenti inopportuni e frasi inadeguate pronunciate dal docente. La ragazzina è stata poi ascoltata dal Gip in sede di incidente probatorio alla presenza di una psicologa esperta.

