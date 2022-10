Truffa del pellet, vendono bancali di merce su internet ma poi non la consegnano. Denunciati

04 ottobre 2022 a

Una truffa tira l'altra e in una fase così difficile per il caro energia e l'aumento dei prezzi, non mancano quelle su legna e pellet. I carabinieri della stazione di Malo, in provincia di Vicenza, hanno denunciato a piede libero alla Procura un 38enne e 74enne napoletani. L'accusa è quella di truffa. Secondo le indagini condotte i due avrebbero messo in vendita su internet dei bancali di pellet e una volta ottenuto l'ordine e il successivo pagamento di 500 euro da parte di un giovane del luogo non gli hanno inviato la merce a casa come da accordi. Occorre sempre la massima attenzione nell'effettuazione di acquisti online.

