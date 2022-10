Covid, allarme per i bambini. I pediatri chiedono il rilancio dei vaccini e invitano a rivalutare l'uso delle mascherine a scuola

03 ottobre 2022 a

Il Covid tutto è tranne che solo un lontano ricordo. A rilanciare l'allarme questa volta sono i pediatri. E' stata infatti segnalata in aumento, rispetto alla scorsa settimana, la percentuale dei casi nella popolazione in età scolare. Ovviamente ha sicuramente contribuito la riapertura delle scuole che ha aumentato i contatti in ambienti chiusi. Il problema è che proprio questa fascia di età registra una copertura vaccinale anti Covid tra le più basse. E' vaccinato soltanto il 38.5% dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Un dato che preoccupa fortemente i pediatri. La Società italiana di pediatria ora chiedono un forte rilancio della campagna vaccinale e invitano anche a rivalutare l'uso delle mascherine nelle scuole. Intanto nelle ultime 24 ore, in Italia, sono stati 13.316 i nuovi casi, con 47 morti. Tasso di positività al 15,5%. Risultano in aumento i ricoveri ordinari (+228) e quelli nelle terapie intensive (+7). Il dato è riferito agli esami effettuati domenica 2 ottobre, giorno festivo. Sono quindi numeri poco attendibili. Sono stati processati solo 85.693 tamponi.

