Meteo, arriva l'Ottobrata: primi dieci giorni del mese con caldo e temperature miti

Dopo un'estate anticipata e bollente, un settembre mite con temporali e bombe d'acqua, arriva ottobre e con esso una nuova ondata di tempo buono. Almeno questo nella fase iniziale e secondo gli esperti di 3bmeteo.com. Gli esperti, infatti, prevedono "clima mite e temperature simil estive".

"Ottobre - scrive 3bmeteo.com - ha intenzione di cambiare registro sul nostro Paese. Sta per arrivare infatti la famosa "Ottobrata", ovvero quella fase meteo più estiva che autunnale nonostante il periodo, con condizioni di tempo stabile e temperature sopra la media. Il tepore diurno ci farà compagnia per gran parte della settimana sebbene le temperature massime non raggiungeranno più i 27 gradi così diffusamente ma si aggireranno generalmente tra 23 e 25. Più fresco al mattino con valori minimi compresi tra 12 e 16. Il sole sarà prevalente ma non ovunque. Il cielo risulterà spesso soleggiato o poco nuvoloso su molte regioni, attenzione però alle prime nebbie in Pianura Padana, specie lungo il Po, e nei fondovalle del Centro Italia".

Quanto durerà? A queste condizioni il periodo non consente "di resistere più di tanto e infatti è probabile che intorno al 9-10 ottobre il tempo possa già guastarsi con il ritorno delle piogge, anche abbondanti al Centro-Nord, e un clima nel complesso più autunnale, a causa di una perturbazione atlantica associata a una saccatura sul Nord Europa".

