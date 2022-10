Uccide la compagna a colpi di pistola, poi si toglie la vita. Ancora un femminicidio

02 ottobre 2022 a

Ancora un femminicidio. L'ennesimo. Ha ucciso la compagna a colpi di pistola, poi si è tolto la vita. E' accaduto a Scalea, in provincia di Cosenza. Il drammatico omicidio-suicidio si è consumato durante la notte. Lui era una guardia giurata, dipendente di un istituto di vigilanza. Si chiamava Antonio Russo l'uomo che ha sparato alla compagna e poi si è suicidato. La donna, Ilaria Sollazzo, è stata uccisa all’interno di un'auto, parcheggiata in via Borsellino a Scalea. La tragedia sarebbe arrivata al culmine di una intensa discussione. I due non erano sposati ma avevano avuto una bimba. La coppia si era separata. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri. (Foto di archivio).

