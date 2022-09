Blitz antimafia contro il clan Santapaola-Ercolano, arresti in dieci province: c'è anche Perugia

Christian Campigli 28 settembre 2022 a

Un'operazione che ha coinvolto dieci province e cinque regioni. Una serie di arresti importanti, che provano a tagliare la testa ad un importante clan. In una vasta operazione antimafia, duecentocinquanta carabinieri del comando provinciale hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare nelle province di Catania, Prato, L’Aquila, Enna, Perugia, Vibo Valentia, Palermo, Benevento, Siracusa e Avellino.

Come riporta l'agenzia di stampa AdnKronos, sono più di trenta gli indagati accusati di associazione di tipo mafioso e concorso esterno, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni e concorso in trasferimento fraudolento di valori, reati aggravati dal metodo mafioso. Le indagini, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Catania, hanno consentito di portare alla luce le recenti evoluzioni delle dinamiche associative della famiglia di Cosa Nostra etnea ‘Santapaola-Ercolano’, individuandone gli elementi apicali.

L'operazione degli uomini in divisa, denominata Sangue blu ha portato all'arresto anche dell'attuale “responsabile provinciale” della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano. Sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di oltre quattro milioni di euro. Dall'indagine sono emersi un vasto giro di estorsioni ai danni di imprenditori catanesi, un fiorente traffico di stupefacenti, il recupero crediti attraverso prestiti ad usura e l'intestazione fittizia di attività economiche. I proventi delle attività illecite venivano utilizzati sia per il mantenimento delle famiglie degli affiliati detenuti, sia reinvestiti in altre attività imprenditoriali infiltrando il tessuto economico catanese.

