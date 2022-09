Covid, il rischio di una nuova ondata. Gli attualmente positivi riprendono a salire

25 settembre 2022 a

a

a

Siamo alla vigilia di una nuova ondata di Covid? I dati fanno temere che sia così. Una nuova conferma arriva dal bollettino del ministero della salute di oggi, domenica 25 settembre. Sono 18.797 i nuovi casi. Il giorno prima erano stati 22.265, ma come sempre i numeri diffusi di domenica sono relativi al giorno precedente e quindi al sabato che è un pre festivo. Le vittime sono 13, in calo rispetto alle 43 del precedente bollettino. A far riflettere, però, è l'aumento del tasso di contagio. E' del 15.5%, quindi quasi un punto in più del 14.6% del giorno prima. Dall'inizio della pandemia i casi in Italia sono stati fino a ora 22.303.606. I ricoveri in terapia intensiva sono 125, uno in meno. Nei reparti ordinari, invece, 3.321 pazienti (+28). Gli attualmente positivi sono 428.286, ancora 5.287 in più. Dimessi e guariti sono 21.698.440 (+13.494). Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 176.880.

Bassetti: "La variante Centaurus non è più grave della Omicron. I catastrofisti chiedano scusa. Mascherine a scuola? Inutili"

