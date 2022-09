Alluvione nelle Marche, ritrovato il corpo di un bambino: ora il test del dna per confermare se è Mattia. Allerta meteo per sabato 24 settembre

23 settembre 2022 a

a

a

E' stato ritrovato, a una settimana dall'alluvione che ha colpito le Marche, il corpo di Mattia Luconi, il bambino di otto anni che era rimasto disperso. Il cadavere è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione e completamente avvolto nel fango in un terreno nel Comune di Trecastelli, in provincia di Ancona. Il test del Dna confermerà se si tratta o meno del piccolo, ma gli indumenti con cui è stato ritrovato lasciano presagire a ciò.

In aggiornamento

Marche senza tregua, nuova allerta meteo. Continuano le ricerche dei due dispersi dopo l'alluvione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.