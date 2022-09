Alluvione nelle Marche, nuova allerta meteo sabato 24 settembre. Continuano le ricerche dei due dispersi

23 settembre 2022 a

Non c'è tregua per le Marche. Dopo l'alluvione del 15 settembre e il terremoto che ha scosso la zona dell'Ascolano, la Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo per la giornata di domani, sabato 24 settembre, dalle 14 a mezzanotte. Il bollettino di criticità idrogeologica e idraulica dirama l'allerta gialla per il nord e per il centro della regione Marche. Previsti temporali anche sul comune di Barbara.

E proprio a Barbara si stanno concentrando le ricerche del piccolo di 8 anni Mattia Luconi e di Brunella Chiù, i due dispersi che ancora mancano all'appello dopo l'alluvione che ha flagellato le Marche la settimana scorsa. Nei giorni scorsi è stata recuperata dal fiume, ad opera dei carabinieri, la carcassa dell'auto Bmw serie 1 bianca, nella zona di Pianello di Ostra (in provincia di Ancona). I militari attraverso i documenti rinvenuti nel veicolo hanno ricostruito che si tratta dell'auto di Brunella Chiù. L'auto era incastrata nel letto del fiume tra la fanghiglia e ricostruire l'appartenenza del veicolo ha richiesto molto lavoro da parte dei militari. Allo stesso modo, era stato ritrovato anche lo zainetto del piccolo Mattia. Ma dei corpi dei due ancora non c'è traccia. Da ieri, nelle zone colpite dall'alluvione, è arrivato anche l'esercito, operativo sui territori colpiti e di supporto alle operazioni di soccorso e di ripristino.

Intanto, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha annunciato "un'indagine finalizzata all'accertamento della regolarità e dell'appropriatezza delle procedure adottate e dei comportamenti assunti da parte delle competenti strutture organizzative della Protezione civile regionale, in relazione all'evento alluvionale che ha colpito il nostro territorio, evidenziando eventuali disfunzioni e responsabilità". Il governatore ha scritto al Segretario generale della Regione per "chiedere di istituire, nelle forme previste dalla legge, una Commissione tecnica" che si occupi degli accertamenti. Per Acquaroli si tratta di "un atto necessario a garanzia di tutti".

