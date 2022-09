Roma, crollo al Globe Theatre: cede una scalinata, studenti feriti dopo lo spettacolo. La testimonianza di un genitore

22 settembre 2022 a

Dodici persone tra studenti (7) e accompagnatori (5) di una scuola abruzzese sono rimaste ferite al Globe Theatre di Roma a causa del crollo di una scalinata. Ragazzi e docenti avevano visto lo spettacolo, e al termine dello stesso stavano lasciando la struttura. Nessuno di loro, fortunatamente, è ricoverato in maniera grave, ma la paura è stata tanta.

Sul posto si è recato immediatamente anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Davvero un episodio molto grave. Bisogna fare chiarezza con grande attenzione e severità per capire chi e dove ha sbagliato - ha detto durante il sopralluogo - Per quanto riguarda le cause al momento non ci sono ipotesi e sono in atto i rilievi degli esperti. I lavori di manutenzione del Globe Theatre vengono fatti ogni due anni e ci risulta che siano sono stati effettuati regolarmente nel 2021", ha aggiunto. Gualtieri ha quindi chiamato il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, per informarlo sulle condizioni dei ragazzi del Comune abruzzese coinvolti nell'incidente.

"Ho accompagnato stamattina mia figlia, che oggi compie 17 anni, a villa Borghese, alle 9.30 doveva vedere Macbeth a teatro. C'erano varie scuole. Poi l'ho sentita perché stava tornando a casa e mi ha raccontato quello che è successo. Per fortuna lei e la sua classe non erano sulla scala o sotto scala ma era molto scossa, il danno c'è stato - dice a LaPresse Giovanni Passariello, papà di una bambina che si trovava al Globe Theatre - Sono situazioni che non dovrebbero presentarsi, se un luogo o una struttura dove vanno degli spettatori non è ben tenuta, perché sicuramente non c'è stata manutenzione è grave", ha aggiunto. "Poteva andare anche peggio. Speriamo che questi ragazzi si riprendano presto", ha concluso.

