Incidente sul lavoro, diciottenne muore nel Veneziano: era in stage scolastico

Incidente sul lavoro alla BC Service di Noventa di Piave (Venezia), poco prima dell’orario di chiusura. La vittima è un operaio appena 18enne, rimasto con le gambe intrappolate sotto a un macchinario. Il giovane, studente di un Istituto di Portogruaro, era in azienda per uno stage scolastico per acquistare i crediti con l’esperienza sul lavoro e raccogliere dati per la tesi di diploma. Il ragazzo sarebbe stato colpito da una barra metallica caduta da un cavalletto. Sul posto i soccorsi del Suem, i Carabinieri della compagnia di San Donà di Piave, lo Spisal e anche i vigili del fuoco.

(in aggiornamento)

