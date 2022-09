Allarme bomba al ministero della Salute, evacuati gli uffici. Artificieri sul posto

16 settembre 2022 a

Allarme bomba al ministero della Salute oggi, venerdì 16 settembre. Al centralino della sede principale, su lungotevere Ripa a Trastevere, è arrivata una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno esplosivo tanto nel palazzo centrale, quanto in quello distaccato all'Eur, in viale Ribotta. Entrambe le sedi sono state evacuate, con gli artificieri dei carabinieri del comando provinciale di Roma che si sono immediatamente recati sul posto. Al momento dell'allarme era presente anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, che si è poi recato a Palazzo Chigli per il Consiglio dei Ministri in programma in mattinata. Secondo quanto si apprende, i dipendenti non potranno rientrare in ufficio fino alle 14. In modo che gli artificieri dei carabinieri intervenuti sul posto possano effettuare tutte le verifiche del caso.

