Incidente stradale a Treviso, morto ragazzo di 24 anni in bicicletta. E' stato travolto da un'auto

Tragedia nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 settembre nel Trevigiano. Un ragazzo marocchino di 24 anni è morto dopo un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento, il 24enne era in sella alla sua bici quando si è verificato uno scontro con una automobile, una Volskwagen Golf, guidata da un 32enne bellunese, che proveniva dal casello autostradale di Conegliano Veneto. Sul posto sono intervenute due pattuglie della compagnia dei carabinieri di Conegliano e i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso del 24enne.

La salma del nordafricano, scrive TrevisoToday, è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale Conegliano a disposizione dell’autorità giudiziaria che aprirà un fascicolo d'inchiesta per omicidio stradale. L'automobilista è stato sottoposto ad alcooltest, risultato negativo, e subito dopo lo schianto avrebbe chiamato i soccorsi.

