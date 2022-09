Maltempo nelle Marche, il video da Pianello di Ostra. Le immagini dal drone: auto trascinate via, fango e detriti in strada dopo la bomba d'acqua

Foto: Local Team

Sette morti e tre dispersi. E' questo il bilancio momentaneo dell'alluvione che si è abbattuto nelle Marche a partire dalla serata di ieri, giovedì 15 settembre. Le zone più colpite sono Cantiano, in provincia di Pesaro e Urbino, e Senigallia, in provincia di Ancona, dove questa mattina è esondato il fiume Misa. Ma anche a Pianello di Ostra, sempre in provincia di Ancona, l'acqua caduta è stata tanta e ha portato tanto fango e detriti nelle strade. Le auto sono state trascinate via dai fiumi che si sono creati lungo le vie del paese e le case, ai piani terra, sono state allagate. Un disastro, di quelli che a causa del cambiamento climatico, ne vedremo - purtroppo - sempre di più negli anni a venire.

