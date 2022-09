Regina Elisabetta, una morte che accomuna tre generazioni. E la Famiglia Reale viene messa a nudo davanti alla tecnologia

Pietro De Leo 15 settembre 2022 a

E’ il primo commiato ad un reale britannico dell’era globale. Più precisamente: è il commiato ad una Regina che della globalizzazione era uno dei volti e dei protagonisti, incastonata nella cultura pop, anche per via delle sue incursioni in quella dimensione dell’immaginario collettivo che mescola fiction e realtà. Questo, sì, rende più forte, a distanza di giorni, la sensazione di una perdita che accomuna più o meno tre generazioni. Ma, allo stesso modo, proietta la Famiglia Reale in quel cono d’attenzione amplificato dalla tecnologia di oggi. Dove i filtri si abbattono e tutto diventa disintermediato, sottoposto a streaming, e avvicinabile, se non fisicamente, quanto meno nella visione e nel racconto.

E così, l’accessibilità affratella “alto” e “basso”, i Reali e i sudditi. Scopriamo, così, che anche un monarca si inalbera per una penna stilografica che perde inchiostro, scorgiamo la tensione nella fugace riunione a beneficio di telecamere tra le coppie William-Kate ed Harry-Megan di fronte ai cumuli di fiori lasciati per Elisabetta II. Filtrano i problemi ereditari, le distribuzioni delle residenze, le questioni più dettagliate nella partecipazione della famiglia Reale alle varie cerimonie d’addio. Veniamo a sapere, persino, del profondo rimorso di Harry per non aver dato seguito all’ultimo invito della nonna.

Insomma, il “come accade nelle migliori famiglie” non è solo un luogo comune, ma unisce nelle discordie, nei rimpianti e nell’autentica sofferenza ogni categoria di essere umano. Potrebbe essere un balsamo per una Istituzione monarchica che affronta la prova di un’eredità molto ingombrante, che ha coperto quasi tre quarti di secolo. Nell’epoca dell’identificazione, avere più elementi in cui la persona comune possa riconoscere un tratto di se stessa potrebbe essere un valore aggiunto.

