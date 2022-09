Siccità, il 2022 è l'anno peggiore dal 1500

15 settembre 2022 a

a

a

Che l'estate 2022 fosse stata più calda e secca rispetto a quelle degli anni passati è ormai cosa appurata. La novità, semmai, è vedere come l’intero anno sia il peggiore, dal 1500, a causa del binomio temperatura-siccità. A rivelarlo è l’European Drought Observatory, che spiega come nella terza decade di agosto il 25% dei territori europei era in condizione di “alert” (rosso) ed il 35% di “warning” (arancione) per le condizioni idroclimatiche. Per il Consiglio Nazionale Ricerche il 38,5% delle aree agricole irrigate in Italia è interessato da siccità severa od estrema, così come il 9,1% dei terreni agricoli non irrigati ed il 20,9% dei prati-pascoli. Secondo lo European Join Research Center (JRC-EU), il 2022 è l’anno peggiore dal 1500 a causa del binomio temperatura-siccità.

Arrivano temporali e grandinate. Estate ormai agli sgoccioli. Le previsioni

“Sono dati climaticamente sconvolgenti ed assai difficili da interpretare per un futuro, comunque caratterizzato da forte instabilità. Ciò dovrebbe convincere anche i più scettici sull’urgenza di aumentare la resilienza idrica dei territori, realizzando bacini capaci di trattenere le acque di pioggia, che ormai arrivano in maniera imprevedibile”, dice Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue, di fronte alle analisi ed agli sconcertanti andamenti resi noti dal report settimanale dell’Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche.

Giovedì allerta meteo arancione, ecco in quali zone

E anche per Coldiretti, l'estate 2022 è da dimenticare: l'ultima ondata di maltempo fa salire il conto degli eventi estremi della stagione, che dal punto di vista climatologico si classifica come la peggiore del decennio con ben 1642 trombe d’aria, grandinate, frolli termici e bufere di acqua e vento, in aumento di oltre cinque volte rispetto all’inizio del decennio. È quanto emerge dall’analisi fatta sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento all’arrivo del maltempo con l’allerta della protezione civile in gran parte delle Regioni del centro nord per rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. "La lunga estate calda segnata dalla siccità - sottolinea la Coldiretti- è stata ripetutamente interrotta da violente precipitazioni con una evidente tendenza alla tropicalizzazione del clima con un impatto devastante sulle produzioni agricole e sulla vita delle persone. ll moltiplicarsi di eventi estremi hanno provocato vittime e danni che in agricoltura superano già i 6 miliardi di euro nel 2022, pari al 10% della produzione nazionale. Nelle regioni interessate dalla burrasca di autunno sono concentrate in particolare le coltivazioni di frutta, dalle mele alle pere fino ai kiwi ed anche i vigneti. Produzioni minacciate dai nubifragi che rischiano di far perdere un intero anno di lavoro. Gli agricoltori hanno steso le reti antigrandine per proteggere i raccolti che tuttavia- spiega la Coldiretti- non sono purtroppo capillarmente diffuse. Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che - conclude la Coldiretti - si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne".

Sarteano, grossi rami cadono nel cortile di una scuola a causa del maltempo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.