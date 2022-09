Incidente sul lavoro in Trentino, 28enne muore schiacciato dal trattore

14 settembre 2022 a

Ennesima tragedia sul lavoro. Ieri sera, martedì 13 settembre, un incidente si è verificato in Trentino, nei boschi di Menas e a perdere la vita è stato Stefano Pedergnana, 28 anni di Mezzana. L'agricoltore era alla guida del suo trattore, dove si trovava anche la fidanzata. Sebbene il mezzo agricolo fosse fermo, all'improvviso si è mosso scivolando a valle per circa 15 metri. La ragazza è stata sbalzata fuori, mentre il giovane è rimasto incastrato sotto il mezzo agricolo che si è rovesciato. Immediato l'allarme. Ma per Pedergnana non c'è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri di Cogolo che stanno ancora indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente. Pochi giorni fa, invece, a Milano un operaio marocchino, residente a Terni, era morto dopo essere caduto da 20 metri di altezza.

