Gatti avvelenati, una strage. Animalisti sul piede di guerra

Oggi lunedì 13 settembre a Monteroduni, in provincia di Isernia, sono stati trovati morti sette gatti e diversi altri risultano dispersi. Lo ha denunciato Aida&AOdV, associazione operativa per la salvaguardia degli animali, che sta per avviare in collaborazione con il Comune di Monteroduni una campagna per censire e sterilizzare le colonie feline. I sette gatti morti sarebbero stati avvelenati, ma per averne certezza à stato chiesto l'esame necroscopico tramite Istituto Zooprofilattivo: "Denunceremo l'accaduto alle autorità competenti, affinché i responsabili vengano puniti per l'uccisione degli animali e per aver diffuso delle esche velenose, pericolose per l'intera comunità" dichiara il presidente di Aida, Michela Faitanini che condanna "un episodio terribile e senza alcun senso, privo di alcun rispetto per la vita e per l'altro". "Alcuni gatti - aggiunge - sono ancora vivi ma in gravi condizioni. Tutto questo per mano di persone insensibili e spietate che hanno diffuso esche avvelenate nei vicoli del paese, che si sono rivelate fatali per i mici, ma che avrebbero potuto essere pericolosissime anche per i bambini e per i cani". Sono intervenuti, dopo la prima segnalazione, il comando dei carabinieri e della Forestale di Venafro, i cinofili di Frosolone, il servizio veterinario Asrem e Carabinieri oltre ai volontari e all'amministrazione comunale. Le indagini sono in corso.

