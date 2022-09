Morto Andrea Riello, malore improvviso in azienda. L'imprenditore aveva 60 anni

13 settembre 2022 a

Morto stamani, martedì 13 settembre, Andrea Riello. Al noto imprenditore veronese, 60 anni, è stato fatale un malore improvviso mentre si trovava nella sede della sua azienda, la Riello Sistemi Spa, a Minerbe.

Laureatosi in Economia aziendale all'età di 23 anni, dopo alcuni anni all'estero per completare la sua formazione, era tornato in Italia entrando nell'impresa di famiglia fondata dal padre Pilade nel 1963. Ne era diventato amministratore delegato nel 1991 e poi direttore generale successivamente. Presidente del Gruppo Riello - che attualmente dà lavoro a oltre 500 dipendenti - dal 2001 aveva portato l'azienda a essere tra le più evolute in Europa nel settore delle macchine e dei sistemi di produzione. Riello negli anni aveva avuto diversi ruoli in Confindustria e svariati impegni associativi.

