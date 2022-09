Milano, incidente sul lavoro: morto un operaio. Cosa è successo

12 settembre 2022 a

Ancora un incidente sul lavoro, ancora un lavoratore che perde la vita. Oggi, lunedì 12 settembre, a Milano un operaio è morto cadendo da un'altezza di circa 20 metri. L'uomo, di 51 anni di nazionalità straniera, stava lavorando a una facciata in via Losanna al civico 23 quando, per cause da accertare, è caduto all'interno del cortile. Sul posto i soccorsi di Areu che hanno potuto solo constatare il decesso. Stando a quanto appreso dal sito Fanpage.it, l'uomo era sospeso in aria e sarebbe caduto perché avrebbe sbagliato corda. Al momento non è chiaro se fosse impegnato nel rifacimento di una facciata o in altre operazioni.

