Gina Lollobrigida in ospedale per la frattura del femore

Gina Lollobrigida è in ospedale. La 95enne, stella del cinema, è ricoverata per una frattura scomposta al femore che si è procurata con una caduta. I medici mantengono il massimo riserbo in considerazione dell'età e del tipo di infortunio, ma le sue condizioni al momento non sembrano destare particolari preoccupazioni. Nonostante i suoi 95 anni, Gina Lollobrigida è rimasta sempre molto attiva e non solo nel campo artistico e del gossip. Nei giorni scorsi aveva dichiarato addirittura di volersi candidare alle prossime elezioni politiche, su suggerimento del suo avvocato Antonio Ingroia. I beni di Lollobrigida sono gestiti da un amministratore di sostegno che è stato nominato dal Tribunale, visto che il suo patrimonio era stato aggredito e ridimensionato, episodio per il quale è in corso un procedimento che vede coinvolto il factotum Andrea Piazzolla.

