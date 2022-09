Donato De Caprio, la star di Tik Tok si è licenziata: ora aprirà un negozio tutto suo dove fare i panini?

11 settembre 2022 a

a

a

“Con mollica o senza?” Donato De Caprio è diventato una star nel mondo dei social.in pochi mesi grazie ai suoi succulenti panini preparati da dietro al bancone del negozi Ai Monti Lattari e diventati virali con i video. Il suo profilo su Tik Tok, nato casualmente, aveva raggiunto i 2 milioni di followers. Un autentico successo mediatico che si era interrotto quando l'azienda per cui lavorava gli aveva negato la possibilità di fare i video. Successivamente gli era stato anche bloccato il profilo da record. Ad agosto poi le ferie, anzi le vacanze come amava dire nei suoi ultimi video. Diventate lunghissime e così il dubbio insinuatosi tra i suoi follower è diventato realtà: De Caprio non lavora più per Ai Monti Lattari. Lo stesso Donato ha avvertito di essersi licenziato.

Donato De Caprio, il salumiere diventato virale su Tik Tok: stop ai video

Alcune settimane fa ’imprenditore Steven Basalari, con il supporto del rapper Shiva, gli aveva proposto di aprire un negozio tutto suo, finanziandolo al 100%. La risposta è stata negativa, e il motivo riguarda il fatto che l’intenzione di De Caprio è quella di aprire un negozio assieme alla moglie. Ora il primo passo del cambiamento.

Elodie, incidente hot mentre canta Bagno a mezzanotte: da togliere il fiato | Video

"Buonasera smollicati miei, tanti di voi venite e non mi trovate, poi mi contattate in privato e volete sapere quando mi trovate. Tanti voglio sapere i miei turni di lavoro, com’è giusto che sia, e per darvi tante soddisfazioni. Oggi vi vado a comunicare che io mi sono licenziato. Quindi, finisce il mio rapporto di lavoro. Mi sono licenziato e non ritornerò più a lavoro. Il rapporto di amicizia rimane sempre, ma il percorso cambia" ha spiegato Donato senza però andare oltre circa eventuali particolari sul futuro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.