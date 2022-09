Omicidio in Calabria, uomo ucciso mentre guida trattore. Chi era e cosa è successo

10 settembre 2022 a

a

a

Stava guidando il trattore nelle campagne di Dinami, nel Vibonese, in Calabria, quando è stato ucciso con colpi di fucile. E' morto così Alessandro Morfei, trentenne con precedenti per droga. E' stato assassinato ieri sera, venerdì 9 settembre, mentre percorreva una strada di campagna dopo aver terminato la sua giornata lavorativa. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato Morfei all'ospedale di Vibo Valentia. Per lui, però, non c'è stato nulla da fare ed è morto una volta arrivato nel nosocomio calabrese. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo sul suo omicidio, con le indagini condotte dai carabinieri di Serra San Bruno. Non è ancora chiaro il movente e nessuna ipotesi è esclusa.

