Covid, appello dell'Unione Europea: "Subito un nuovo richiamo del vaccino per gli over 60"

"Chiedo agli Stati membri di lanciare immediatamente un secondo richiamo per tutti coloro che hanno più di 60 anni e tutte le persone vulnerabili e esorto tutti coloro che hanno diritto a farsi avanti e vaccinarsi. È così che proteggiamo noi stessi, i nostri cari e le nostre popolazioni vulnerabili”. Lo scrive in una nota la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides. "I nostri vaccini anti Covid 19 funzionano e offrono buoni livelli di protezione contro malattie gravi e ricoveri in ospedale. Con i casi e i ricoveri in aumento mentre entriamo nel periodo estivo, esorto tutti a vaccinarsi e potenziarsi il prima possibile. Non c'è tempo da perdere", ha aggiunto.

