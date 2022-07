Roma, incendio in una villetta: morti mamma e figlio

11 luglio 2022 a

Due vittime nella notte a Roma per un incendio scoppiato in una villetta: madre e figlio sono stati trovati morti dai soccorritori in via degli Estensi 40, zona Monteverde, intorno alle 2:47 di notte. Lei, classe 1948, disabile e pensionata, è stata trovata deceduta sul letto. Il corpo del figlio, del '91, invece in bagno. Le salme sono state portate al Policlinico Gemelli di Roma per accertamenti. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura, i vigili del fuoco del Comando di Roma coordinati dal capoturno provinciale con 2 autopompe serbatoio, un'autoscala, autobotte, carro autoprotettori e il 118.

