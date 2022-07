Torino, drammatico incidente stradale: due morti

11 luglio 2022 a

Ancora una tragedia della strada. Due giovani ragazzi hanno perso la vita e altri 2 sono in gravi condizioni per un incidente stradale avvenuto questa mattina, lunedì 11 luglio, a Torino. Intorno alle 6 l'auto con a bordo le 4 persone, una Lancia Y, si è violentemente scontrata frontalmente contro un autobus della linea Gtt in corso Casale al confine con il comune di San Mauro Torinese. Le cause sono ancora da accertare. Oltre alle due vittime gli altri due occupanti dell'auto sono stati trasportati d'urgenza all'Ospedale San Giovanni di Bosco. La prognosi è riservata. Sul posto è intervenuta la squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Locale di Torino.

