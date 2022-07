Covid, Bassetti: "Impossibile fermare il virus. Concentriamoci sui fragili. Stop alla quarantena per chi non ha sintomi"

11 luglio 2022 a

a

a

Contrastare il Covid è "impossibile. Come tentare di fermare un’onda con un castello di sabbia. Tanto più che, secondo l’Imperial College di Londra, sta per arrivare una sottovariante ancora più contagiosa, la BA 2.75, appena comparsa in India, forse la più contagiosa nella storia". E quindi occorrono strategie diverse rispetto alle restrizioni e alle quarantene. A sostenerlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova. Quindi, prosegue, "concentriamoci dove il virus fa più danni: i fragili per età e per patologia e immunodepressi". Dovrebbero "usare la mascherina al chiuso, non in luoghi inappropriati. Ridicolo andare in spiaggia con naso e bocca coperti, significa sminuire l’importanza di questo strumento".

Brusaferro: "Non lasciar correre Omicron". Locatelli: "Sì ai grandi eventi ma con responsabilità"

L'allrgamento della quarta dose ai 60enni significa "25 milioni di persone in più cui dedicarsi. Meglio decidere chi mettere in sicurezza organizzando bene e con chiarezza la campagna vaccinale, procedendo per gradi". E lasciando anche, aggiunge Bassetti, i positivi liberi di andare in giro, "raccomandando loro certi comportamenti. Cambiamo la norma dei 7 giorni a casa se sei vaccinato e 10 se non lo sei. Diciamo alla gente di non uscire finché sono presenti sintomi. Poi possono riprendere a circolare indossando la mascherina. In pratica è una sanatoria. Accettiamo ciò che già avviene di fatto. Lei pensa che chi ha un’attività commerciale e scopre di essere positivo col tampone eseguito a casa, rispetti l’isolamento mettendola a rischio?", chiede ironicamente Bassetti al giornalista che lo sta intervistando per il maggiore quotidiano italiano.

Il fisico Gammaitoni: "Picco ondata tra fine luglio e primi di agosto se usiamo prudenza"

In ogni caso, spiega ancora Matteo Bassetti nell'intervista concessa al Corriere della Sera, "la popolazione ha una scorza immunitaria tale da offrire forte resistenza all’infezione. Il Covid è quello delle bare di Bergamo, delle rianimazioni intasate di pazienti intubati. Non è quello attuale". I 100 morti al giorno "sono i fragili che vanno protetti al massimo".

Burioni insulta ragazza della Lega, poi si difende: "Non ho il fisico per fare bodyshaming". Ira di Salvini e Meloni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.