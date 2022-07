Brescia, due ragazzini investiti da un automobilista: morto 15enne

10 luglio 2022 a

Ennesima tragedia sulle strade italiane, ennesima vita spezzata. Un ragazzino di 15 anni è stato investito da un automobilista nella notte tra sabato 9 e domenica 10 luglio ed è morto sul colpo. L'incidente si è verificato nel Bresciano, a Urago d’Oglio. Coinvolto anche un amico della vittima, suo coetaneo, che fortunatamente ha riportato solo lievi ferite, oltre a un grande shock.

Come riporta il Giornale di Brescia, la tragedia si è consumata mentre i due ragazzini stavano rientrando a casa dopo essere stati alla notte bianca di Rudano, paese vicino. La coppia di amici stava tornando a piedi, lungo la Sp2, quando un automobilista, anch'egli residente a Urago, ha colpito il 15enne. L'impatto è stato violentissimo e per il giovane non c'è stato nulla da fare. A nulla sono serviti i soccorsi - presenti ambulanza, automedica ed elisoccorso - perché il ragazzino è morto sul colpo.

Sul posto si sono immediatamente recati i genitori e la sorella del giovane, straziati dal dolore per la grave perdita, e le forze dell'ordine con i carabinieri di Castrezzato e di Palazzolo. La Procura di Brescia aprirà un fascicolo per omicidio stradale.

