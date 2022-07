Tragedia a Fano, padre e figlio morti annegati in mare. Il fratello ricoverato in ospedale, madre sotto shock. Cosa è successo

09 luglio 2022 a

Tragedia a Fano, in provincia di Pesaro-Urbino, nelle Marche: due persone sono morte annegate in mare, mentre una terza è ricoverata in ospedale. Si tratta di un padre e dei suoi due figli di 8 e 12anni, il più grande dei quali trasportato all'ospedale locale. Stando a una prima ricostruzione, a dare l'allarme è stata la moglie dell'uomo e madre dei due piccoli, rimasta a riva. I tre si trovavano in acqua, nei pressi degli scogli, assieme ad un altro bambino nonostante la bandiera rossa per il mare molto mosso.

E' lì che, stando a una prima ricostruzione, Davide Zandri - 44enne residente a Calcinelli di Colli al Metauro, operaio della Profilglass di Bellocchi di Fano - sarebbe annegato dopo aver battuto la testa e perso conoscenza. Trovato privo di sensi, i soccorritori hanno provato le manovre di rianimazione ma invano. Il figlio Luca di 12 anni, riporta Vivere Fano è stato raggiunto e poi rianimato. Sul posto l’eliambulanza per l’eventuale trasferimento a Torrette di Ancona, ma il ragazzino ha risposto bene ai primi soccorsi e si trova ora ricoverato all’ospedale Santa Croce di Fano. Disperso invece, in un primo momento, il figlio più piccolo.

I soccorritori si sono subito messi all'opera per cercare il piccolo: in campo anche i vigili del fuoco e l'elicottero Drago 151 del nucleo di Bologna con personale sommozzatore a bordo. Ma qualche ora dopo l'allarme, il corpo del bambino è stato ritrovato in mare senza vita. La moglie dell'uomo è ricoverata anche lei in forte stato di shock. Ora in quella spiaggia, la Spiaggia dei Fiori, riferisce il quotidiano locale, "si respira un’aria irreale. Al baretto un silenzio tombale, cadenzato soltanto dal vento e interrotto dalle pale degli elicotteri arrivati per riaccendere una speranza ormai sempre più flebile", ma invano.

