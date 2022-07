Crollo Marmolada, proseguono le ricerche dell'ultimo disperso. Oggi sabato 9 luglio lutto cittadino in Val di Fassa

09 luglio 2022 a

La Val di Fassa piange le vittime della Marmolada. Oggi, sabato 9 luglio, è stato proclamato il lutto cittadino, per ricordare le 10 persone morte a seguito del crollo del ghiacciaio, venuto giù domenica 3 luglio a 300 chilometri all'ora. Una tragedia che ha scosso il mondo intero ed ha nuovamente richiamato l'attenzione sul tema ambiente e riscaldamento globale. Ieri, venerdì 8, un'altra strage è stata sfiorata sulla Moiazza, dove è crollato un pilone. Fortunatamente nella zona sottostante non era presente nessuno e il peggio è stato evitato. Ma i segnali che la natura sta continuando a mandare, giorno dopo giorno, sono eloquenti.

Intanto, per il terzo giorno consecutivo ci sono 14 unità interforze e 2 squadre cinofile sul fronte della colata di ghiaccio che ha provocato, oltre alle 10 le vittime - di cui 6 riconosciute - anche 7 feriti. Le operazioni, vigilate da due sentinelle e un elicottero pronto a intervenire in caso di ulteriori distacchi, sono orientate a recuperare i resti della persona che è ancora dispersa. Le ricerche via terra proseguiranno fino a quando le condizioni meteo lo consentiranno. In funzione anche i droni, che stanno facendo ricognizioni ravvicinate nella parte più alta del ghiacciaio. "Le squadre dei soccorritori, con le quali sono costantemente in contatto, ieri sono state in grado di rilevare ulteriori tracce dei dispersi. Altre spoglie delle persone che hanno perso la vita sono state recuperate grazie all'attività di Soccorso alpino del Veneto e del Trentino, della Guardia di finanza, della polizia, dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Divise diverse, capaci di lavorare spalla a spalla con estrema professionalità in questo momento di dolore", ha scritto sulla sua pagina Facebook il governatore del Veneto, Luca Zaia, che oggi pomeriggio sarà a Canazei per partecipare alla messa di suffragio delle vittime della Marmolada.

Sì perché, come detto, oggi in Val di Fassa è stato proclamato il lutto cittadino. Da Canazei a Moena, da San Giovanni di Fassa a Mazzin fino a Soraga e Campitello, "dalle 18 per 10 minuti tutte le attività della valle si fermeranno abbassando le saracinesche - dice il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard -Tutta la valle si fermerà per un minuto comune di raccoglimento". In parrocchia a Canazei, la messa di suffragio concelebrata dall'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, e dal vescovo di Vicenza, Beniamino Pizzol.

