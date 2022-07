Puglia, affonda peschereccio partito da Taranto: salvato l'equipaggio

08 luglio 2022 a

a

a

Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri, giovedì 7 luglio, a Punta Prosciutto, in provincia di Lecce, dove un peschereccio di Taranto è affondato a sei miglia dalla costa. Tre i membri dell'equipaggio che si trovavano a bordo, salvati dalla Guardia Costiera di Gallipoli. Le ricerche sono partite su segnalazione dei familiari dei componenti dell'equipaggio, partiti da Campo marino di Maruggio (Taranto), in allarme non riuscendo a mettersi in contatto con i tre. Così, si è azionata la Guardia Costiera di Bari, che però da una prima ricognizione radio satellitare non era riuscita a riscontrare la presenza dell'unità navale e ha iniziato a coordinare le ricerche, attraverso le motovedette della Capitaneria di porto di Taranto, di Gallipoli e gli elicotteri del 84° Centro Sar dell'Aeronautica Militare di stanza a Gioia del Colle.

Attentato all'ex premier Abe: è in condizioni critiche | Video

Ricerche che, fortunatamente, sono state portate a termine nella notte, alle ore 04,42, quando la motovedetta CP848 di Gallipoli ha trovato i 3 naufraghi a circa 6 miglia da Punta Prosciutto, sostenuti grazie ai dispositivi di sicurezza del peschereccio ed ai giubbotti di salvataggio indossati prima dell'affondamento dell'unità.

Marmolada, le vittime accertate sono dieci: sei sono state identificate

I tre sono in discrete condizioni di salute e sono stati portati a Gallipoli per affidarli alle cure del personale del 118. La Guardia Costiera proseguirà nel monitoraggio dello specchio acqueo interessato dall'affondamento per verificare la eventuale presenza di chiazze di idrocarburi potenzialmente fuoriusciti dai serbatoi del peschereccio.

Corruzione: soldi, sesso, crostacei e vino. Ex senatore agli arresti domiciliari, decine di indagati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.