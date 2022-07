Covid in Umbria, nuovo calo dei ricoveri ma un altro morto. Altri 1.872 contagi

07 luglio 2022 a

In Umbria per il secondo giorno consecutivo scendono i ricoveri causa Covid. Stando al bollettino di questa mattina, giovedì 7 luglio, sono 213 i pazienti ospitati nelle strutture ospedaliere. Cinque in meno nei reparti ordinari e uno in meno nelle terapie intensive. Purtroppo si registra un nuovo decesso. Le vittime dall'inizio della pandemia, dunque, diventano 1.885. Ancora un netto aumento degli attualmente positivi. Secondo l'analisi regionale i nuovi casi accertati sono 1.872 che si contrappongono alle 982 guarigioni. Gli attualmente positivi, dunque, aumentano di 889 e ora il dato è 19.077. I numeri sono frutto di 5.528 tamponi. Il tasso di positività è del 33.8% leggermente in calo rispetto al 34.3% della scorsa settimana. I prossimi sette giorni saranno decisivi per comprendere se il Covid nel territorio regionale sta iniziando a fare timidi passi indietro oppure se siamo di fronte solo a casualità. L'Umbria è stata spesso un avamposto sia per l'arrivo che per la fine di nuove ondate di virus e secondo gli esperti il picco nazionale della diffusione estiva di quest'anno dovrebbe arrivare per la fine del mese.

Picco dei contagi entro il mese di luglio. A rischio ospedali, medici e personale sanitario. Le scelte del governo

