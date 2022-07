Allarme influenza, le misure anti Covid potrebbero aver fatto diminuire l'immunità. Si temono focolai in autunno

07 luglio 2022 a

Non solo Covid. Il timore della Direzione generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute è che nel prossimo autunno l'Italia debba affrontare una serie di importanti focolai di influenza stagionale. E' scritto nella circolare sulla "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2022-2023". La Direzione della prevenzione sanitaria spiega che "può aumentare la possibilità di osservare focolai rilevanti, specialmente se causati da ceppi nuovi o introdotti di recente". Questo perché, sempre secondo la Direzione, "per il secondo anno consecutivo la pandemia Covid 19 e le conseguenti misure di contenimento", come distanziamento e mascherine, "hanno ridotto drasticamente a livello globale la circolazione dei virus influenzali". E quindi a causa della minore esposizione a virus respiratori stagionali "l'immunità della popolazione potrebbe esser diminuita". Questo potrebbe quindi causare un notevole aumento della diffusione dei virus influenzali.

