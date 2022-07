Truffa del Covid, fondi per 1.7 milioni percepiti in maniera illecita: 44 denunciati

06 luglio 2022 a

a

a

Truffe in nome del Covid. Imprese di volantinaggio, di fabbricazione e commercio di mobili, di lavorazione di legname, ma anche bar, gelaterie, attività di imballaggi e di confezionamento per adulti, di lavorazione orafa, un barbiere. I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno accertato una frode complessiva per oltre 1,7 milioni di euro, con una illecita percezione di sussidi statali per oltre 1,3 milioni di euro; l’erogazione di quasi 450 mila euro di contributi indebitamente richiesti, ma non ancora riscossi, invece, è stata tempestivamente bloccata dai finanzieri. Le Fiamme Gialle beriche, nel corso di centinaia di controlli, hanno infatti individuato 87 casi di illecita percezione di incentivi con denuncia all’Autorità Giudiziaria di 44 soggetti, titolari/amministratori di altrettante imprese che hanno ottenuto aiuti finanziari del tipo contributi “a fondo perduto” e i finanziamenti assistiti da garanzia, non avendone diritto: in particolare la corresponsione del beneficio governativo denominato “contributo a fondo perduto” è consentito solo nel caso i cui l’attività imprenditoriale risulta interrotta per effetto di eventi determinanti dall’emergenza epidemiologica Covid 19. I controlli hanno interessato quasi tutto il territorio della provincia, compresa la città capoluogo e i principali comuni berici, quali Bassano del Grappa, Schio, Thiene, Asiago, Marostica, Rosà, Cornedo Vicentino, Dueville, Sandrigo, Altavilla Vicentina, Caldogno, Malo, Cassola, Rossano Veneto, Arcugnano e Sarcedo. A Vicenza, i militari del locale Gruppo hanno denunciato la titolare di una ditta individuale attiva nel commercio di mobili usati e di oggetti di antiquariato che ha indebitamente percepito contributi statali per 36 mila euro, segnalando la sua posizione alla competente autorità giudiziaria. Sempre sul territorio del capoluogo berico, i Finanzieri del Nucleo Pef hanno denunciato il titolare di un’impresa attiva nel commercio all’ingrosso, per aver conseguito indebitamente oltre 68 mila euro di contributi non spettanti.

Spunta la Variante Indiana. Ecco perché preoccupa gli epidemiologi: cinque volte più contagiosa di Omicron 5

Sempre a Vicenza, i finanzieri del Nucleo Pef hanno sottoposto a controllo un’azienda operante nel settore delle locazioni immobiliari di beni propri, risultata beneficiaria, tra gli altri, di finanziamenti garantiti per 300mila euro, il cui legale rappresentante ha comunicato dati e notizie, afferenti la situazione dimensionale dell’impresa, mendaci, nonché utilizzato il predetto finanziamento garantito per fini diversi da quelli dichiarati, destinandolo a favore di una società controllata. Attività di controllo esperite presso il comune di Rosà da parte del Nucleo Pef Vicenza hanno, poi, consentito di accertare l’indebita percezione di contributi statali da parte di una ditta operante nel settore del trattamento metalli per oltre 42 mila euro, con denuncia alla competente autorità giudiziaria del titolare. I finanzieri del Nucleo Pef, ancora, esaminando la corretta assegnazione di fondi erogati a favore di imprese sedenti in Rosà, hanno constatato la indebita percezione di oltre 30.500 di contributi statali da parte di un’impresa locale operante nel settore della ristorazione, denunciando il titolare alla competente Autorità giudiziaria. In quest’ultimo caso, la società controllata, già dal mese di agosto 2019 (ben sei mesi prima dell’inizio della crisi pandemica), non disponeva più di alcun bene strumentale, né di risorse proprie o di terzi necessarie per poter esercitare l’attività d’impresa in quanto aveva dismesso i propri beni strumentali cessando contestualmente anche i contratti di locazione aziendale e di affitto dell’immobile ove veniva esercitava l’attività commerciale lasciando attiva, di fatto, la sola partita Iva.

Positiva anche Letizia, regina di Spagna

Finanzieri della Compagnia di Schio, approfondendo le richieste di imprese sedenti in Malo, hanno accertato la indebita percezione di contributi statali da parte di un locale imprenditore, titolare di impresa attiva nella fabbricazione di prodotti in legno, per un totale di oltre 34.500 euro, anch’egli denunciato all’Autorità Giudiziaria. Sempre a Malo, sono stati altresì denunciati alla competente Autorità giudiziaria per appropriazione indebita di contributi non spettanti, il titolare di un’impresa attiva nel settore del volantinaggio su strada che, nel corso dell’emergenza Covid, ha conseguito sussidi per oltre 7.600 euro e il titolare di un bar per indebita percezione di contributi non spettanti per 6.300 euro. Sempre i finanzieri scledensi hanno, ancora, segnalato all’Agenzia delle Entrate 2 imprenditori “procacciatori d’affari” per sussidi non spettanti rispettivamente per importi sotto i 4.000 euro (soglia oltre la quale scatta l’ipotesi penalmente rilevante), per l’irrogazione della prevista sanzione amministrativa. I finanzieri del Gruppo Bassano del Grappa hanno, poi, scoperto che il titolare di una locale gelateria, anche attivo nel settore dell’interpretariato e delle traduzioni in Marostica, ha complessivamente beneficiato di contributi non spettanti per oltre 32.500 euro, dei quali quasi 20.600 euro ottenuti nell’ambito dell’attività di interpretariato, con conseguente denuncia alla competente Autorità giudiziaria. Sempre nel Bassanese, il locale Gruppo ha effettuato un controllo nei confronti di un’attività di commercio di autovetture, al fine di verificare le condizioni di accesso a un finanziamento per 30.000 euro, riscontrando che il titolare dell’azienda aveva indicato dati non veritieri riferiti alla propria residenza, nonché al domicilio fiscale e al luogo di esercizio della ditta individuale, peraltro sottraendosi alle operazioni di accertamento dei finanzieri.

Commissione Ue autorizza vaccino Novavax anche tra 12 e 17 anni

Ancora, il titolare di un’azienda bassanese operante nel settore delle locazioni immobiliari, ha ottenuto un finanziamento di 30.000 euro comunicando dati non veritieri riferiti ai ricavi conseguiti, indicando un importo sensibilmente superiore al reale al solo scopo di conseguire il finanziamento nella misura dell’importo massimo consentito. I finanzieri della Tenenza di Asiago hanno, invece, denunciato alla competente autorità giudiziaria un locale imprenditore attivo nel commercio all’ingrosso di legname, per aver percepito contributi non spettanti per oltre 11.500 euro; nel corso di un’ulteriore operazione, è stata individuata un’impresa operante nel settore alberghiero beneficiaria della garanzia diretta in relazione a un finanziamento concesso per 25.000 euro che aveva indicato dati non veritieri, con particolare riferimento all’utilizzo delle risorse ottenute, nonché cessando l’attività dopo alcuni giorni dall’erogazione del finanziamento. Peraltro, le investigazioni condotte hanno fatto rilevare che il 60% circa del finanziamento ottenuto era stato utilizzato tramite prelievi in denaro contante e il 17% circa presso night club con effettuazione di pagamenti elettronici. Finanzieri della Tenenza di Thiene hanno, ancora, segnalato all’Amministrazione finanziaria, per le conseguenti sanzioni amministrative, 6 imprese del comprensorio, per un indebito conseguimento di oltre 14.500 euro; si tratta di aziende rispettivamente operanti nella fabbricazione di rivestimenti per pavimenti e tende, nel settore del design moda e industriale, settore dell’installazione condizionatori, della ristorazione e dell’ingrosso di abbigliamento, della fabbricazione di componentistiche di macchinari e, infine, della fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria. Le Fiamme Gialle hanno segnalato numerosi posizioni all’Agenzia delle Entrate, per le conseguenti sanzioni amministrative, di aziende operanti in diversi settori economici (dal commercio di piante all’industria meccanica, dal commercio all’ingrosso all’installazione di apparecchi elettronici, dal commercio di dolci alle attività di barberia) per aver richiesto e ottenuto importi sotto la soglia penale dei 4.000 euro.

Covid, Omicron BA.2.75: vaccino e contagi, cosa sappiamo di variante indiana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.